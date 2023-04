Nápoles aquece para a festa: trânsito proibido, museus e teatros encerrados e hospitais espalhados

Título pode chegar no domingo. A cidade prepara-se para a festa e até o Vesúvio vai estar fechado para evitar a simulação de uma erupção; A receção à Salernitana de Paulo Sousa passou para amanhã, logo após a visita da Lázio ao Inter. É preciso esperar pelo percalço dos laziale em Milão e depois vencer. Mas as medidas de segurança são muitas.

Tudo preparado para a festa. A vitória sobre a Juventus, ao cair do pano, deixou Nápoles em ânsia, face à possibilidade de conquista do scudetto, que foge desde 1989/90. Os festejos definitivos dependem de uma vitória no Estádio Diego Maradona sobre a Salernitana, de Paulo Sousa, e de um percalço da Lázio no terreno do Inter, mas as entidades responsáveis estão a precaver já o cenário de título. E medidas de segurança não faltam - até face ao exemplo dado após o triunfo com a Vecchia Signora, pois dez mil pessoas esperavam a equipa no seu regresso. O centro da cidade vai estar fechado ao trânsito - os museus e teatros também estarão encerrados -, permitindo a livre circulação pedonal desde as 12h00 de amanhã até às 04h00 de segunda-feira. Mas o bloqueio vai mais longe. Até os acessos ao Vesúvio vão estar fechados! Isto porque nas últimas horas circularam informações sobre a intenção de grupos de adeptos do Nápoles simularem uma erupção do vulcão, utilizando fumos com as cores do clube. De forma a preservar a fauna e flora do local e evitar até incêndios, as autoridades vão encerrar por isso os acessos ao Vesúvio.

A Proteção Civil duplicou os meios e vai adotar um estado de alerta nas unidades hospitalares da cidade, que vai ter ainda 12 hospitais de campanha espalhados nos principais pontos do centro e até junto ao Estádio Diego Maradona.

Para uma melhor gestão dos meios, foi solicitada, e aceite, a mudança da data da receção à Salernitana, que passou de hoje para amanhã às 14h00, 30" após o fim do encontro da Lázio - comandada por Maurizio Sarri, que esteve muito perto, em 2018, de quebrar um jejum de 33 anos pelo... Nápoles. Os dois jogos seguintes, com Udinese e Sampdória, mudaram também de dia, disputando-se agora a 4 e 8 de maio, respetivamente.

Está prevista para amanhã a presença de largos milhares de pessoas nas ruas de Nápoles e por isso até a embaixada dos Estados Unidos da América naquela cidade fez um alerta do perigo aos seus cidadãos. Em comunicado, a embaixada refere que pode haver "festejos espontâneos que durem dias" e que estes podem "tornar-se violentos", razão pela qual pede cuidados aos cidadãos norte-americanos.

Para evitar problemas nas celebrações, o Nápoles, através do seu presidente, pede urbanismo nos festejos. "Estou extremamente satisfeito. Temos de prevenir mais do que remediar e isso no passado nunca aconteceu. Esta cidade adora festejar, mas temos de ter uma festa em total segurança", atirou Aurelio De Laurentiis, presidente do líder da Serie A. Já Vincenzo De Luca, presidente da Conselho da Região da Campânia, atirou: "Vamos ajudar a garantir que seja um dia de grande serenidade e alegria. Que haja responsabilidade e que não sejam dias de medo. O título do Nápoles merece ser festejado."

Já o edil local, Gaetano Manfredi, destacou o trabalho feito a pensar no sucesso das operações. "A Câmara e a polícia definiram um plano para que todos possam divertir-se de forma livre mas segura", disse, explicando que a aposta nos corredores para pedestres é parte essencial da estratégia definida.