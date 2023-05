Nápoles aproveita superioridade numérica e vence Inter

Kvaratskhelia entre jogadores do Inter

O finalista da Liga dos Campeões ficou em inferioridade numérica aos 41 minutos, depois de Gagliardini ter recebido o segundo cartão amarelo

O Nápoles, já consagrado campeão italiano, bateu o Inter (3-1), que jogou grande parte do encontro da 36.ª jornada reduzido a 10 elementos e pode perder o terceiro lugar.

No Estádio Diego Armando Maradona, o primeiro tempo não teve golos, mas o finalista da Liga dos Campeões ficou em inferioridade numérica aos 41 minutos, depois de Gagliardini ter recebido o segundo cartão amarelo e, consequentemente, ordem de expulsão.

O placard só viria a mexer depois do descanso, com Anguissa a abrir o ativo, aos 67 minutos, uma vantagem que foi anulada por Lukaku, aos 82, instantes antes das finalizações de Di Lorenzo (84) e Gaetano (90+4) darem a vitória aos novos campeões.

O lateral português Mário Rui foi suplente não utilizado no lado napolitano.

Com 86 pontos somados, o Nápoles lidera a prova seguido da Juventus, segunda colocada, com 69, Inter, terceiro, com 66, os mesmos da Lazio, que poder ascender ao pódio em caso de triunfo sobre a Udinese.

De resto, Lecce (16.º) e Spezia (17.º) empataram sem golos, num duelo entre duas equipas que tentam escapar à despromoção, enquanto o desafio entre Torino (10.º) e Fiorentina (11.º) terminou 1-1.