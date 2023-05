Nápoles à espera do título: "Fechei os meus negócios para estar no estádio..."

Errico Porzio fechou os negócios para estar no último fim de semana no estádio, mas o Nápoles acabou por ver adiada a festa de campeão

Errico Porzio é um nome dominado com facilidade por qualquer napolitano, abrangente é o seu negócio de pizzarias na cidade. Consta que os seus estabelecimentos respondem pela verdadeira tradição napolitana na arte da confeção do mais afamado manjar italiano. Porzio respira Nápoles, cozinha essa ligação da cidade com a gastronomia, temperando cada preparo com a febre futebolística, devoto daquele manto azul um dia vestido por Maradona. Partilhou com o O JOGO o retrato de todo esse furor abundante. Furor que envolveu o jogo com Salertinana, que acabou com dececionante igualdade a um golo.

"Não há como esconder a loucura e o clima festivo. Fazem-se sentir há várias semanas e aumentaram agora com este jogo com a Salernitana. Intensificou-se imenso e as atividades do restaurante foram encerradas no domingo porque havia uma comunhão necessária com a alegria de toda a população. Fechei os meus negócios para estar no estádio, pensando numa emoção que nos fugia há 33 anos. Está tudo decorado, a imaginação dos napolitanos anda à solta. São carros e motos carregados de adereços azuis, prédios cheios de balões, becos sinalizados por tudo o que seja relativo ao Nápoles, o símbolo do clube está em todo o lado", revela Errico, recuando à sua infância, efervescente e bairrista.

"Eu tinha 9 e 12 anos nos dois títulos anteriores. Tenho uma lembrança de uma felicidade gigante, sobretudo, na primeira conquista. Mas, naquela altura, foram os campeonatos de Maradona, agora é o campeonato de uma equipa e o campeonato de toda uma população napolitana, de todos aqueles espalhados pelo mundo. Somos muitos!", explica.

"Ninguém podia prever um campeonato como este. Vários jogadores importantes tinham saído, estávamos com algum ceticismo mas as escolhas do clube foram todas acertadas", elogia Errico Porzio, deixando outras confidências.

"Pelo Nápoles já fiz de tudo, no dia dos namorados, a minha esposa chama-se Valentina, voei para Madrid para ver esse famoso Real-Nápoles. Ela nunca me vai perdoar. Agora estamos a preparar o lançamento de uma nova pizza com as cores do Nápoles. Será um sucesso."