Passou pelo Benfica e não quer saber do Barcelona: "Não vou mentir..."

Todibo com a camisola do Nice

Todibo, que começou a época no Benfica, joga agora no Nice e é por lá que pretende continuar na próxima temporada.

Depois de uma passagem sem sucesso pelo Benfica, Jean-Clair Todibo regressou a França e não se mostra preocupado com a atual crise do Barcelona, que o cedeu o Nice até final da temporada. O central mostra-se apenas concentrado no atual clube, sem olhar para o que se vai passando em Camp Nou.

"Não vou mentir, não estou interessado no que se está a passar. Vejo de vez em quando alguns jogos quando os meus companheiros franceses jogam [Lenglet, Umtiti, Dembélé e Antoine Griezmann]. Vejo só porque os considero meus amigos. Tirando isso, não tenho acompanhado", disse, citado pelo jornal espanhol "As".

Quanto ao futuro, admite continuar no Nice. "Não sei como as coisas vão correr as coisas na próxima temporada, mas a minha ambição é continuar no Nice. Espero que isso aconteça. As minhas atuações individuais é que vão determinar se fico ou não. O mais importante agora é concentrarmo-nos para estas partidas. São jogos que darão pontos ao Nice. Hoje sou jogador do Nice, não do Barcelona", vincou.

Todibo, 21 anos, fez apenas dois jogos de águia ao peito na primeira metade da temporada. No Nice participou já em seis partidas, tendo o clube uma cláusula de opção de 8,5 milhões.