Não vingou no FC Porto e agora está à porta da Premier League

José Campaña ganhou papel de destaque no Levante e interessa ao Leeds United.

Depois de um ano complicado no FC Porto, na época 2014/15, as últimas temporadas foram de mudança para José Campaña, médio espanhol que não conseguiu vingar no Dragão.

Titular indiscutível no Levante, tem despertado a cobiça de emblemas de renome, como Sevilha ou Villarreal e, agora, está porta de uma mudança para a Premier League.

De acordo com o jornal Superdeporte, Campaña, de 27 anos, é alvo do Leeds United e já terá comunicado à cúpula diretiva do Levante que pretende mudar de ares. O valor pretendido pelo clube valenciano ronda os 30 milhões de euros, mas a ideia dos "peacocks" passa por baixa essa fasquia.

No FC Porto, Campaña realizou apenas seis jogos pela formação principal, sob as ordens de Julen Lopetegui, e outros seis pela equipa B. Em 2019/20, no Levante, somou 40 aparições e dois golos.