"Não vi Pelé jogar, mas sempre me disseram que era o rei do futebol"

Mensagem do tenista Rafael Nadal nas redes sociais. Antigo astro faleceu aos 82 anos.

O tenista espanhol Rafael Nadal, recordista de títulos do Grand Slam, reagiu à morte do ex-futebolista Pelé, aos 82 anos, afirmando tratar-se de "um dia triste para o mundo do desporto".

"Hoje, volta a morrer um grande do desporto mundial. É um dia triste para o mundo do futebol, para o mundo do desporto. O seu legado estará sempre connosco", escreveu Nadal, na rede social Instagram.

Desde Sydney, na Austrália, Nadal mostrou-se conhecedor da carreira de Pelé, o único tricampeão da história do futebol, mesmo reconhecendo nunca o ter visto em ação.

"Não o vi jogar, não tive essa sorte, mas sempre me ensinaram e me disseram que foi o rei do futebol", escreveu ainda o tenista espanhol, finalizando: "Descansa em Paz! O Rei!".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rafa Nadal (@rafaelnadal)

A publicação de Nadal é acompanhada por uma foto de Pelé a festejar um golo, gesto que repetiu mais de 1.000 vezes durante uma carreira ímpar.

Pelé, nascido a 23 de outubro de 1940 na cidade Três Corações, em Minas Gerais, foi o único futebolista três vezes campeão do mundo, em 1958, 1962 e 1970, marcou 77 golos nas 92 internacionalizações pela seleção brasileira e jogou pelo clube brasileiro Santos e pelo Cosmos, dos Estados Unidos.

Foi ainda ministro do Desporto no governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 1998 e eleito o desportista do século pelo Comité Olímpico internacional (1999) e futebolista do século pela FIFA (2000).