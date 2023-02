A frase que a alegada vítima de Dani Alves terá repetido à saída da discoteca

Jovem de 23 anos acusa futebolista de abuso sexual. Caso aconteceu em dezembro de 2022, numa discoteca de Barcelona.

Continuam as notícias no caso de Dani Alves. O futebolista está a ser acusado de violação e a imprensa espanhola, nesta segunda-feira, trouxe mais um pormenor: a frase que a alegada vítima terá repetido na noite do acontecimento.

De acordo com o AS, a vítima terá abandonado o estabelecimento, na tal noite de dezembro de dezembro de 2022, repetindo a frase "não vão acreditar em mim" até à exaustão, entre lágrimas.

Pouco depois da alegada violação, a vítima terá passado ainda por um ataque de ansiedade e por outro ataque de choro compulsivo, que dificultou, até, as queixas ao chefe de segurança da discoteca.

Nos próximos dias, o tribunal vai decidir se admite o recurso do advogado de Daniel Alves, Cristóbal Martell, contra a detenção provisória.