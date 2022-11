"Não tínhamos condições de pagar os 24 milhões anuais pedidos por Guardiola"

Treinador aceitou comandar a seleção do Brasil, mas pediu um salário alto e o negócio caiu.

Em entrevista à rádio "Grenal", Francisco Novelleto, vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), revelou que Pep Guardiola esteve muito perto de se tornar selecionador do Brasil, mas que o negócio acabou por cair porque o salário pedido pelo treinador do Manchester City era incomportável para os cofres do organismo.

"Fizemos uma sondagem para ter o Pep Guardiola como selecionador do Brasil e ele aceitou. No entanto não tínhamos condições de pagar o salário de 24 milhões de euros anuais que ele pediu", contou o dirigente.

Na mesma entrevista, Francisco Noveletto também apontou Dorival Júnior como o mais provável sucessor de Tite na seleção do Brasil, mas foi desmentido horas depois pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Assegurando que o processo está a ser conduzido exclusivamente por si, o líder da CBF disse que ainda não escolheu o eleito para tomar as rédeas da canarinha, corrida onde está envolvido Abel Ferreira. "Essa questão só será tratada em janeiro. Qualquer notícia em contrário é mentira. Não sei o intuito de fazerem isso", atirou Ednaldo Rodrigues.