"Não tenho medo de nada. Já passei por 36 operações e morri algumas vezes..."

Antigo internacional inglês participa no reality show "Scared Of The Dark"

Paul Gascoigne, antigo internacional inglês que ao longo da sua vida vai somando polémicas, revelou já ter passado por 36 cirurgias, tendo morrido "algumas vezes".

"Não tenho medo de nada por causa daquilo que já passei na minha vida. As pessoas dizem-me sempre: 'Tens mais vidas do que um gato'. E tenho mesmo...", começou por afirmar, no reality show "Scared Of The Dark", que estreia a 16 de abril, o histórico médio de Tottenham e Newcastle.

"Já tive experiências que me colocaram à beira da morte, já passei por 36 operações, já morri algumas vezes e já me induziram em coma durante 18 dias", concluiu.