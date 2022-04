Posição de Toni Kroos, antigo médio bávaro

Toni Kroos, em declarações no podcast 'Einfach mal Luppen', que partilha com o irmão Felix, abordou esta quinta-feira a hegemonia do Bayern na Bundesliga, que vence há uma década seguida, opondo-se a que sejam estabelecidas regras na competição designadas para diminuir o domínio do conjunto bávaro.

"Não sou a favor de procurar desesperadamente por regras para manter o Bayern longe do topo. Quem vence o primeiro lugar é porque o merece. Não acho que a Bundesliga perca interesse [com a hegemonia do Bayern], eu que joguei lá tenho certeza de que, se as coisas não correrem bem por um tempo, eles serão pressionados imediatamente. Isso traz de volta a motivação", considerou o médio do Real Madrid.

O médio de 32 anos apontou ainda a que o Dortmund e o Leipzig eventualmente consigam ser sérios candidatos à conquista do campeonato alemão, desde que ganhem "consistência" nas exibições.

"Claro que se pode dizer que o Bayern tem mais dinheiro, mas acho que a consistência nem sempre tem a ver com dinheiro", rematou.

