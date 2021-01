"Não somos marionetas, lamentável o que fizeram connosco"

Courtois, guarda-redes do Real Madrid, também disparou contra a Liga espanhola.

Thibaut Courtois juntou-se a Zidane e dirigiu fortes críticas à Liga espanhol por ter obrigado o Real Madrid a jogar no reduto do Osasuna, na 18.ª jornada do campeonato. O guarda-redes considera que a equipa nem devia ter deixado a capital rumo a Pamplona.

"Não somos marionetas que temos de jogar sempre", frisou o internacional belga, acrescentando: "Foi possível jogar, mas é lamentável o que LaLiga fez connosco, ao Rayo Vallecano e a outras equipas, pois sabia-se que haveria um temporal."

Segundo Courtois, não está em causa só a questão do jogo em si, mas o facto de o avião da equipa ter sido obrigado a descolar de Madrid "com a pista meio gelada". "Hoje, não podemos voltar e, se calhar, temos de ir diretamente para Málaga [palco do jogo da Supertaça]. A Liga tem de pensar que somos humanos e que não somos um espetáculo que tem sempre de jogar. Antes de mais, é preciso pensar na segurança, pois temos famílias", criticou.

Courtois disse ainda que "o objetivo era, obviamente, ganhar", mas que "não era fácil" jogar, nomeadamente "nas zonas geladas do campo, em que era difícil fazer circular a bola", deixando ainda elogios aos jogadores do Osasuna, que "defenderam bem".

O Real Madrid perdeu a oportunidade de se colocar, à condição, na liderança da Liga espanhola de futebol, ao empatar a zero com o Osasuna, debaixo de neve, em Pamplona.

Na classificação, o Real Madrid só conseguir reduzir para um ponto a desvantagem para o líder Atlético de Madrid, que tem menos três jogos disputados, incluindo o da ronda 18, a receção ao Atlético e Bilbau, adiado devido ao mau tempo na capital.

O conjunto de Zinedine Zidane falhou o ataque à liderança e passou a contar apenas mais três pontos do que o Barcelona, que goleou em Granada por 4-0, para o terceiro triunfo seguido, com bis de Lionel Messi e Antoine Griezmann.