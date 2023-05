O caso em torno de Vinícius Júnior motivou uma capa e um título de peso nos espanhóis do jornal Marca.

O caso dos insultos racistas de que Vinícius Júnior, extremo brasileiro do Real Madrid, foi alvo no domingo, na derrota em casa do Valência (0-1), relativa à 35.ª jornada da Liga espanhola, motivou uma onda de reações ao nível global.

Após vários nomes internacionais, entre os quais o presidente brasileiro Lula da Silva, terem repudiado o sucedido, o jornal "Marca" revelou uma capa fortíssima para esta terça-feira, com o título: "Não sermos racistas não é suficiente. Temos de ser antirracistas", em claro apoio a Vinícius Jr, de 22 anos.

Recorde-se que o caso está a ser investigado pela justiça espanhola, com base em suspeitas de "alegado crime de ódio".

Ora veja:

Em sentido contrário, o jornal "Superdeporte", sediado em Valência, encarou o episódio de Vinícius Jr. como um "incidente racista condenável, mas totalmente isolado", com o diretor do jornal, Rafa Marín, a defender um castigo pesado para o adepto che identificado pelas autoridades, ainda que chame "tonto" e "provocador insuportável" ao extremo merengue e "mentiroso" ao treinador Carlo Ancelotti.

"Ao imbecil que lhe chamou "macaco", identificado pela polícia nacional, há que sancioná-lo exemplarmente e que não volte a pisar nunca mais um estádio de futebol para dar o exemplo de que no desporto, não há espaço para o racismo. Mas Vinícius, para além de tonto, é um insuportável provocador, isso é algo que está fora de toda a dúvida", pode ler-se.

"O que chamou mais a atenção foi a ausência total de educação por parte de Ancelotti. O italiano, questionado devido à eliminação na Champions, desviou a atenção do paupérrimo jogo da sua equipa e foi longe de mais, qualificando o [estádio] Mestalla de racista. Fê-lo, ainda por cima, com maus modos e comportando-se com arrogância quando lhe explicaram que o que se cantou foi "tonto" [e não "mono", que em espanhol se traduz para "macaco"]", completou, na sua crónica "Mentirosos e provocadores".

Veja a capa desta segunda-feira do jornal valenciano: