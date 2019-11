"Não sei descrever a sensação de deitar terra sobre o caixão de um filho"

Cafú, lenda do futebol brasileiro, perdeu o filho Danilo, de 30 anos, devido a uma paragem cardíaca.

Foi a 4 de setembro que Cafú perdeu o filho Danilo, de 30 anos. Os dois estavam a jogar futebol entre amigos, quando Danilo sofreu uma paragem cardíaca. O antigo internacional brasileiro ainda tentou socorrer o filho, mas as tentativas de reanimação revelaram-se em vão.

Quase dois meses depois da tragédia, Cafú concedeu uma entrevista ao portal Veja e falou sobre o processo de luto e recordou o dia fatídico. "Havia um jogo com amigos marcado para o dia 5, mas eu tinha uma viagem de trabalho aos Estados Unidos e antecipei a partida. O Danilo estava na mesma equipa que eu. Num intervalo, ele saiu e eu continuei a jogar. Três minutos depois, notei um tumulto fora do campo. Por curiosidade, fui ver o que estava a acontecer e deparei-me com o meu filho a sofrer convulsões. Entrei em pânico, pois ele tinha um histórico cardíaco delicado. Ligámos para os bombeiros, e eles disseram que chegariam em dez minutos, mas meu filho não poderia esperar. Pedi que retirassem as crianças dali, para que não vissem a cena e a confusão. Carreguei o Danilo no colo, coloquei-o no carro e em cinco minutos chegamos ao hospital", relata Cafú, que começou a chorar entre as más recordações e revelou não saber como lidar com a perda.

"Enterrar um filho foge do contexto geral, de tudo o que se sente ao longo da vida. A cada cinco dias, vou ao cemitério visitar o túmulo. Não assimilei o que aconteceu. Não tive coragem de entrar no quarto dele até agora, o meu filho Wellington recolheu as coisas e enviou tudo para doação. Nunca mais pisei o campo onde aconteceu a convulsão. Não sei como descrever a sensação de deitar terra sobre o caixão de um filho sabendo que ele não vai mais voltar [choro]. A morte de um filho acompanha um pai e uma mãe para o resto da vida", acrescentou Cafú, de 49 anos, que conquistou os Mundiais de 1994 e 2002 pela seleção do Brasil.