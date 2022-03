"Não se façam patriotas agora, também maltratámos muito o Messi"

Gallardo, treinador do River Plate, defendeu o astro argentino após ter sido alvo de assobios, apesar de não se mostrar surpreendido com o sucedido.

Após a eliminação do PSG aos pés do Real Madrid na Liga dos Campeões, vários elementos da equipa francesa foram criticados desde Neymar ao dono do clube, Al-Khelaïfi, passando pela transferência mais sonante desta época, Leo Messi. O argentino tem vindo a ser contestado e exemplo maior disso foi a monumental assobiadela de que foi alvo no último jogo do PSG em casa contra o Bordéus, partida que os parisienses até venceram por 3-0.

Do outro lado do Atlântico, Marcelo Gallardo, treinador do River Plate, numa conferência de imprensa após o jogo com o Gimnásia, foi questionado acerca da ira dos adeptos franceses em relação a Messi. Apesar de se ter mostrado surpreendido com a pergunta, o técnico argentino não podia ter sido mais perentório na resposta, relembrando os comportamentos semelhantes dos compatriotas no passado.

"Não se façam patriotas agora, também maltratamos muito o Messi, antes de abdicar da seleção, que depois se arrependeu. Vamos ter memória também, essas coisas não me surpreendem que aconteçam", afirmou.