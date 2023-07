Não sabiam que já tinha entrado, mas Messi chegou em grande ao WhatsApp do Inter Miami

Astro argentino deverá estrear-se pelo Inter Miami frente aos mexicanos do Cruz Azul, na Leagues Cup

Lionel Messi prepara-se para a estreia ao serviço do Inter Miami. Como tal, os bilhetes para o jogo frente aos mexicanos do Cruz Azul, para a Leagues Cup, já estão esgotados.

Pois bem, um dos jogadores do clube da MLS estava à procura de mais bilhetes para o encontro e, qual não foi o seu espanto, quando Lionel Messi entrou na conversa do WhatsApp - ninguém tinha reparado que o astro argentino havia entrado no grupo - oferecendo-lhe entradas.

"O Leonardo Campana procurava bilhetes e perguntou se algum de nós tinha. Não sabíamos que o Leo [Messi] já estava no grupo, mas ele entrou na conversa e perguntou quantas entradas o Campana precisava", começou por revelar Deandre Yedlin aos jornalistas.

"Nessa altura pensei 'wow, conhece-nos há três dias e já mostra esta generosidade'. Este gesto é um grande exemplo daquilo que Messi é como pessoa", concluiu.