"Não sabia por que razão não jogava no Manchester United, foram falsas promessas"

Jesse Lingard foi pouco utilizado no Manchester United, quando orientado por Solskjaer e Rangnick. Deixou o clube amargurado pelas "falsas promessas" que foram feitas e na terça-feira regressa a Old Trafford, com a camisola do Nottingham Forest, onde voltou a ser feliz. Leia as declarações do avançado em entrevista ao The Telegraph.

Pouco utilizado em Old Trafford: "Não sabia por que razão não jogava. Não sabia qual era o problema. Até hoje, ainda não obtive qualquer resposta, mas também nem perguntei. Preferia que alguém me tivesse dito: 'é por isto que não jogas'. Por uma questão de respeito, pelo facto de ter estado no clube durante tantos anos. Nunca me disseram nada sobre isso."

Frustração: "Foram falsas promessas. Treinava arduamente e estava em forma, preparado para jogar. Quando trabalhas duro nos treinos e não jogas, acaba por ser frustrante."

Reencontro com o Manchester United: "Vai ser um jogo agradável, mas quero ganhar. Não me posso deixar levar pelas emoções. Será uma oportunidade para me despedir, já que nunca consegui fazê-lo."

Voltou a ser feliz no futebol: "É um novo capítulo na minha vida, um desafio diferente. Estou feliz e a felicidade é a coisa mais importante no futebol. A pressão vai sempre estar lá, mas devemos fazer bom proveito dela e aproveitá-la. Agora estou a deslizar pelo campo. Estou contente e a sorrir. Quando jogo futebol sinto-me livre e sem preocupações."