Não renovou com o Barcelona e recebeu proposta do PSG

O PSG procura um guarda-redes para ser suplente de Donnarumma

As boas exibições de Arnau Tenas pela Espanha no Europeu de Sub-21 convenceram o PSG a apresentar ao guarda-redes de 22 anos uma proposta, segundo notícia do portal Relevo confirmada pelo L'Équipe.

Arnau Tenas não renovou com o Barcelona (nunca se estreou na equipa principal, tapado por Ter Stegen) e é um jogador livre.

O PSG procura um guardião para a vaga de Sergio Rico, para ser o suplente de Donnarumma, e Arnau pode ser uma solução low-cost.

Os franceses fizeram várias propostas - recusadas - pelo marroquino Bono, do Sevilha.

Keylor Navas pertence ainda ao PSG, mas não deverá permanecer no plantel comandado por Luis Enrique.