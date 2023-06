Não reforçou Real Madrid por causa do treinador: "Chateou-se e disse que não me queria"

Jermaine Pennant tinha tudo acertado para se tornar jogador merengue em 2009, deixando a custo zero o Liverpool, mas o treinador da altura, Juande Ramos, não gostou de que a transferência tivesse sido tratada sem o seu conhecimento, acabando por cancelá-la.

No verão de 2009, Jermaine Pennant podia ter-se tornado num reforço a custo zero do Real Madrid, mas acabou transferido a meio da época anterior para o Portsmouth, onde ficou apenas seis meses antes de viajar mesmo para Espanha, só que para o Maiorca.

A história foi revelada pelo antigo extremo inglês, de 40 anos, na rádio "TalkSPORT", explicando que, em janeiro de 2008, antes de rumar ao Portsmouth e numa altura em que estava em final de contrato com o Liverpool, foi abordado pelo gigante merengue, que estava em busca de um jogador na sua posição.

"No meu último ano de contrato em Liverpool, em janeiro assinou um pré-contrato com o Real Madrid. O treinador nessa altura era Juande Ramos. Ligaram-me porque o Real Madrid precisava de um médio direito. E eu disse a mim mesmo: 'De verdade? Estou livre e irei para lá mesmo que fique no banco'", começou por explicar.

No entanto, tudo caiu por terra quando o técnico merengue se apercebeu dessas negociações sem o seu consentimento, vetando toda a operação: "O presidente passou por cima de Juande e ele chateou-se. Quando íamos assinar em definitivo, Juande estava dececionado por terem feito tudo nas suas costas. Disse que não queria a minha contratação e nunca se fez. Por isso, obrigado Juande", completou, de forma sarcástica.

Em Espanha, Pennant fez apenas uma época no Maiorca, onde realizou 24 jogos, antes de regressar a Inglaterra pela porta do Stoke City, onde ficaria vinculado até 2014. Depois seguiram-se passagens pela Índia, Singapura e emblemas ingleses de menor escala, até à sua retirada dos relvados em 2018.