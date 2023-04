"Não quero saber dos memes, o sol incomoda-me. Se LeBron tem o piso molhado..."

Xavi queixou-se do estado do relvado e também do sol após o empate em casa do Getafe (0-0), sendo motivo de gozo nas redes sociais. Ainda assim, o técnico do Barcelona mantém a convicção de que o adversário devia ter tido isso em consideração.

Xavi, treinador do Barcelona, reagiu este sábado aos memes de que foi alvo após o empate da equipa em casa do Getafe (0-0), na 29.ª jornada da LaLiga, mantendo a convicção de que o adversário devia ter tido mais consideração por esses fatores.

"Criticam-me por tudo, mas não quero saber dos memes que fazem, o sol incomoda-me. O campo seco não nos beneficia. A pergunta é para Quique [Flores, treinador do Getafe]: por que não regaram o campo? Por que estava o campo mais alto do que o habitual? Não vou parar até que exista uma norma para as superfícies. Todos os desportos têm. No golfe, se o relvado está alto, corta-se. Se LeBron [James, estrela da NBA] tem o piso molhado, seca-se. Se chove no ténis, pára-se. E nós podemos fazer poças... Não me vou calar. É normal que a juventude não veja os jogos na íntegra e podíamos ter empatado na mesma, não é uma questão de resultado. Também digo isto quando ganho e vamos tratar disto. Se queremos espetáculo, temos de cuidar disto. Se jogarmos com sol, o relvado fica seco. Não vou parar", reforçou o técnico catalão, em conferência de imprensa.

O Barcelona, líder do campeonato com 73 pontos, recebe o Atlético de Madrid, terceiro classificado com 60, no domingo (15h15), em jogo da 30.ª jornada da LaLiga.