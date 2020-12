Robin van Persie recordou o processo que culminou com a sua transferência para o Manchester United, que deixou os adeptos do Arsenal em fúria.

Foi no verão de 2012 que Robin van Persie protagonizou uma das mais polémicas transferências dos últimos anos no futebol inglês: trocou o Arsenal pelo rival Manchester United, a troco de cerca de 30 milhões de euros.

Agora, oito anos depois, o ex-avançado holandês recordou todo o processo, explicando que deu sempre prioridade a um objetivo: conquistar a Premier League.

"Estava quase tudo acertado com a Juventus, mas Gazidis [então diretor geral do Arsenal] foi teimoso com eles. Disse-lhe que as minhas outras opções era o United, o City ou ficar mais um ano no Arsenal e acabar por sair a custo zero. Ele manteve-se irredutível com a Juve e continuou a pedir 35 milhões de euros, um valor surreal para alguém de 29 anos, na altura. Então ele disse-me que ia de férias para os Estados Unidos durante o mercado de transferências. Percebi que queria que eu saísse", lembrou Van Persie, em entrevista no podcast "Effe Relativeren".

No entanto, Ivan Gazidis terá alertado Van Persie para a necessidade de assegurar um valor elevado pela sua transferência, de forma a "viabilizar a saúde financeira" do Arsenal. Sobre isso, o antigo goleador foi taxativo: "Não quero saber das receitas para nada, quero é ganhar a Premier League".

Van Persie, que antes de colocar um ponto final na carreira ainda regressou ao Feyenoord, clube que o lançou na alta roda do futebol europeu, concluiu: "Sei que a minha saída do Arsenal para rumar ao United continua a ser um tema sensível em Inglaterra. Mas eu queria ganhar, apenas ganhar, e tinha de assumir o risco", rematou. E a verdade é que... ganhou! Logo na primeira época em Manchester, conquistou a Premier League.