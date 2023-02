"Não queremos ver mais Cucurella. Terem pagado 65 milhões é de loucos"

Frank Leboeuf, antigo jogador do Chelsea, perdeu a paciência com o lateral esquerdo, que não tem convencido em campo desde que foi comprado ao Brighton no verão passado.

Frank Leboeuf, antigo central francês que representou o Chelsea entre 1996 e 2001, juntou-se às críticas na direção de Marc Cucurella, lateral esquerdo que foi comprado pelo blues ao Brighton no verão passado, a troco de 65 milhões de euros, mas que não tem convencido em campo.

"Não queremos ver mais Cucurella. Com todo o respeito por um homem que não conheço, o jogador não é bom o suficiente para o Chelsea. É tão simples quanto isso. Terem pagado 65 milhões de euros é de loucos, dá para ver que ele não pertence a este nível", considerou, em direto para a ESPN.

Cucurella, de 24 anos, soma duas assistências em 24 partidas disputadas até ao momento pelo Chelsea, atual nono classificado da Premier League.

O lateral espanhol tem beneficiado da ausência por lesão de Ben Chillwell para ter minutos, restando saber se vai manter a condição de titular com a concorrência do inglês, já recuperado.