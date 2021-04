A reação de Tuchel à goleada: "Temos de digerir isto e sacudir este momento"

Tuchel sofreu a primeira derrota no comando do Chelsea

Técnico lamenta os erros defensivos que ditaram a derrota do Chelsea por 5-2, em casa, contra o West Brom

Thomas Tuchel não desculpa os jogadores do Chelsea por terem perdido a vantagem sobre o West Brom quando ficaram reduzidos a dez pela expulsão de Thiago Silva. "Fomos incapazes de lidar com diferença numérica e não sei porquê. Demos dois golos muito fáceis e depois tudo foi correndo mal após a expulsão. Eles marcaram quase a cada remate. Ainda assim, antes da expulsão perdemos demasiadas bolas fáceis. É impossível aceitar esta situação", diz o alemão no flash após a primeira derrota como técnico do Chelsea.

"Temos de digerir isto e sacudir rapidamente este momento [em referência ao FC Porto e ao jogo na quarta-feira na Liga dos Campeões]. É duro, mas não conseguimos nunca defender bem. Fomos punidos e nem soubemos aproveitar o facto de estarmos a ganhar. Não era preciso termos sofrido cinco golos com a qualidade que temos", prosseguiu, claramente desapontado pela exibição e por não conseguir pressionar o Leicester, que é terceiro e que, com mais cinco pontos do que os blues, recebe o City hoje.