"Não precisamos de Conte. Parece mais apaixonado pelo livro de cheques"

Treinador italiano terá mostrado disponibilidade para orientar o PSG na próxima época.

A continuidade de Mauricio Pochettino no PSG na próxima época parece posta de parte, residindo a dúvida sobre o nome do treinador que irá ocupar o cargo. Zinedine Zidane, livre no mercado, é apontado como o alvo número um do recém-consagrado campeão francês, ainda que o nome de Antonio Conte tenha ganho destaque.

Segundo a "RMC Sport", o treinador italiano, atualmente a trabalhar no Tottenham, mostrou disposição para assumir o cargo, a troco de 30 milhões de euros. Jerôme Rothen, antigo médio internacional francês que passou pelo emblema parisiense, considera que Conte seria... uma péssima ideia.

"Claro que não precisamos de Conte no PSG. Quando ouves as pretensões, há que o deixar onde está. Não tenho a certeza de que possa ter sucesso um clube como o PSG, que precisa de reconstruir a sua reputação e imagem. É preciso gente apaixonada. Não digo que Conte não seja um apaixonado pelo futebol, mas parece mais apaixonado pelo livro de cheques do que treinar o Tottenham, o PSG ou outra equipa. Isso já seria problemático", considerou.