O Liverpool está a seis pontos da liderança, as exibições não são as melhores e o plantel tem sido agastado com algumas lesões. Questionado sobre o mercado de transferências, Klopp disse que essa não é uma decisão que possa tomar sozinho.

Com algumas lesões, principalmente no centro da defesa, e com os resultados a não aparecerem como tem sido habitual, o Liverpool atravessa uma fase um pouco mais crítica e Jurgen Klopp não escondeu a frustração depois da derrota por 1-0 na receção ao Burnley.

Privado de Van Dijk e Joe Gómez - Matip recuperou de lesão recentemente -, o eixo central tem sido uma preocupação para o treinador alemão, que diz que ir ao mercado é uma decisão da direção dos reds. "Essas não são decisões minhas. Não posso ser eu a decidir se fazemos alguma coisa no mercado de transferências. Isso tem de ficar claro", referiu citado pelo Liverpool Echo.

Ainda assim, Klopp garantiu que a maior preocupação que tem é outra. "O mercado não é algo em que eu esteja a pensar. A minha única preocupação é que podemos jogar muito melhor. A confiança não está ao mais alto nível, é óbvio, dá para perceber isso em certos momentos dos jogos", atirou.