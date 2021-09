Diretor desportivo do PSG admite contactos com Lionel Messi antes de se dar por terminada a ligação do argentino com o Barcelona.

Leonardo, diretor desportivo do PSG, admitiu que já haviam existido contactos com Lionel Messi antes de se dar por terminada a ligação do argentino com o Barcelona. No entanto, o brasileiro garante que nunca aconteceram antes de janeiro de 2021, quando o astro argentino ficou livre por assinar por qualquer clube.

"Não posso esconder que tivemos contactos com Messi antes, mas sempre depois de janeiro, quando ele já se encontrava nos últimos seis meses de contrato [com o Barcelona]. Nunca o contactámos antes de janeiro de 2021", começou por dizer ao Canal + Leonardo, que admitiu que sempre pensou que o agora jogador do PSG iria ficar em Espanha.

"Penso que a sua ideia era ficar em Barcelona. Sinceramente, para mim era claro que a sua ideia era ficar e talvez terminar ali a carreira. Mas depois a história de Messi com o Barça terminou e nós aparecemos", continuou.

"O desejo de Messi em vir motivou-nos a fazer o negócio acontecer. Imagine-se um jogador como Messi com a camisola do PSG, é algo grandioso, muito bonito. Agora que o estou a conhecer, ele é uma pessoa muito correta, séria e concisa", concluiu o diretor desportivo do emblema parisiense.