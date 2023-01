"Não podes irritar Lionel Messi. É preferível que o beijes e abraces..."

Juan Roman Riquelme considerou que Louis van Gaal fez asneira quando disse ter "contas a ajustar" com a Argentina antes do jogo que ditou a eliminação dos Países Baixos no quartos de final do Mundial'2022.

Juan Roman Riquelme, antigo internacional argentino, considerou esta quinta-feira que o antigo selecionador neerlandês Louis van Gaal cometeu um erro quando se referiu a Lionel Messi e disse ter "contas a ajustar" com a Argentina antes do jogo que ditou a eliminação dos Países Baixos nos quartos de final do Mundial'2022 (2-3).

"Eu penso que Van Gaal mencionou Messi antes do jogo. Há coisas que não podem acontecer no futebol. Não podes irritá-lo. É preferível que o beijes e abraces para que ele não te queira vencer", declarou à TyC Sports.

"Quando o melhor jogador fica irritado, não tens hipótese de o vencer. É impossível. É por isso que as declarações de Van Gaal sobre a Argentina foram muito boas [para a Argentina]. Para além disso, Messi tem uma vantagem porque, quando fica irritado, não é expulso como os outros jogadores", completou Riquelme.

Recorde-se que Van Gaal, na conferência de imprensa de antevisão à partida com a Argentina, garantiu querer vingar-se do jogo das meias-finais do Mundial'2014 que perdeu frente à seleção "albiceleste".

"Temos contas por saldar com a Argentina pelo que aconteceu há dois Mundiais. Não gosto de me lembrar disso, pensei que o jogo era nosso [meia-final de 2014]. Queremos ser campeões, começamos a treinar antecipadamente e os jogadores aproveitaram isso. Não é a maior oportunidade, mas vamos atrás dela", afirmou, referindo-se depois a Messi.

"Messi é o jogador mais perigoso, o que cria mais ocasiões e cria-as ele próprio, mas por outro lado não participa muito quando o adversário tem a posse. Aí estão as nossas possibilidades", apontou.