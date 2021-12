"Não podemos forçar os jogadores a serem vacinados contra a covid-19"

Na sequência de um surto que está a assolar o plantel do Chelsea, Thomas Tuchel abordou a questão da vacinação dos jogadores profissionais de futebol.

O Chelsea é um dos muitos clubes da Premier League que está a contas com um surto de covid-19 e Thomas Tuchel, treinador dos blues, abordou o tema, mais concretamente o da vacinação dos jogadores. O alemão diz que não pode forçar ninguém a ser vacinado.

"Esta questão está a causar-nos um problema [Chelsea tem alguns jogadores infetados], mas também não é verdade que todos os jogadores não vacinados estão infetados. Temos alguns vacinados que também testaram positivo. Não quero apontar dedos e começar uma "caça" aos não vacinados. É uma escolha que cada um tem que faz e cada um terá de lidar com as consequências dessa decisão. Mas não podemos forçar as pessoas a serem vacinadas. Não mudarei a minha opinião, mas também não sou a pessoa certa para comentar. Falem com os especialistas", afirmou Tuchel.

O Chelsea defronta esta quarta-feira o Brentford, nos quartos de final da Taça da Liga inglesa.