"Não podemos dizer que Messi salvou a sua época graças às estatísticas"

Declarações de Jérôme Rothen, antigo jogador do PSG, em declarações à rádio francesa RMC Sport.

Lionel Messi e Neymar devem deixar o clube no fim da época? "Ele está no fim do seu contrato, por isso é muito fácil para o PSG separar-se de Leo Messi. É um pouco mais problemático com Neymar. Sabemos como ele pode ser importante em termos do seu contrato com o clube. O clube ficou um pouco refém com esta extensão [até 2025] feita por Leonardo. Será ele capaz de aceitar o facto de que será classificado numa posição de liderança diferente no balneário? De qualquer forma, se Neymar ficar, terá de ser completamente desclassificado dos jogadores principais, o que é difícil com o estatuto que ele tem. Nestes casos, se for demasiado difícil, terá de se encontrar um acordo para que ele vá para outro lugar. Para mim, a separação com Messi é lógica, mas também seria lógico separar-se de certos elementos que já estão [no clube] há quatro, cinco, seis, dez anos".

Por que demonstra tanta convicção nas saídas de Messi e Neymar? "Algumas pessoas dirão que ele [Messi] está melhor em termos de estatísticas este ano. Mas não é nestes jogos que esperamos que ele atue. As estatísticas foram especialmente impressionantes na primeira metade da época. Sabemos muito bem que, tal como Neymar, ele preparou-se para o Mundial. Tivemos grandes dúvidas no início da época sobre o estado em que os recuperaríamos após o Mundial. Seja Neymar, que se lesionou rapidamente, ou Messi, com as suas últimas exibições desde o início de janeiro, temos de admitir que eles entraram rapidamente na linha. Mas para dois jogadores que têm estatuto especial no PSG, isto é demasiado baixo. Não podemos dizer que Leo Messi salvou a sua época graças às estatísticas, de forma alguma. Esperávamos que ele estivesse presente nos grandes jogos, como Neymar. Esperávamos que ele levasse o PSG ao nível seguinte, especialmente na Liga dos Campeões. E nisso, vimos que ambos falharam".

Não sente que as críticas são demasiado pesadas? "Sou venenoso nas minhas críticas porque é o cúmulo da minha desilusão. Leo Messi representa o futebol e tudo o que adoro nele. Ele marcou a história do futebol, é talvez o melhor de todas as gerações. Mas estamos extremamente desapontados com a sua contribuição durante as suas duas temporadas no PSG. Não estou sequer a falar do seu investimento em campo, mas sim de defender o clube em entrevistas, mostrar que está feliz por viver em Paris, que encontrou o seu pé... Pelo contrário, só vimos coisas negativas. E o facto é que, assim que tem uns dias de folga, vai para Barcelona. Ele nunca se habituou a Paris, ao que o PSG representa. É preciso colocar-se no lugar de um jovem parisiense e ele nunca o fez, por isso culpo-o. Mas apesar disso tudo, não o vou apagar da minha maneira de ver futebol".