Alan Shearer lembrou os números do galês no Santiago Bernabéu

Ídolo no norte de Londres e, de certo modo, em Inglaterra, Gareth Bale não conseguiu atingir um estado tão declarado de unanimidade em Espanha. Alan Shearer, lenda da Premier League, não entende as críticas e a falta de admiração para com o galês no Real Madrid.

"Não percebo como é que Bale não é adorado no Real Madrid, depois da carreira que teve", afirmou o antigo avançado do Newcastle, a propósito do internacional galês, que contabiliza, até ao momento, 106 golos e 68 assistências em 254 jogos.

Recorde-se que, na época passada, Gareth Bale foi mesmo carta fora do baralho para Zidane, tendo sido emprestado ao Tottenham. No regresso a Londres, 34 jogos e 16 golos.