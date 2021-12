Não param as críticas ao Barcelona: "Parece que joga com 50 kg de batatas às costas"

Desta vez, o alvo foi médio neerlandês Frenkie de Jong, criticado pela atuação em Munique.

Após o defesa Clément Lenglet ter sido alvo de pesadas críticas dos adeptos por uma imagem em que aparece a sorrir no fim do jogo que consumou a eliminação do Barcelona na Liga dos Campeões, agora foi a vez do médio Frenkie de Jong. Desta feita os comentários chegam dos media dos Países Baixos.

"O De Jong joga futebol como se tivesse 50 kg de batatas às costas. Sabemos o que ele pode fazer, mas não vimos nada. Acho que está fora do lugar. Certamente jogaria de outra forma num clube como o Bayern", afirmou Ron Vlaar, antigo internacional dos Países Baixos e atualmente comentador da RTL7.

"E, com o Bayern, não procurou espaços para rematar", acrescentou Dirk Kuyt, também ex-internacional neerlandês, apontando o dedo ao compatriota.

O Barcelona foi derrotado com o Bayern Munique (3-0) e o consequentemente eliminado da Liga dos Campeões no grupo que teve a equipa alemã e o Benfica como apurados para os "oitavos" da competição.