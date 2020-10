Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Luis Suárez saiu do Barcelona e acabou por reforçar o Atlético de Madrid

A lealdade de Messi: "Penso que ele não queria sair por minha causa, foi uma decisão apenas dele. Ele queria partir e devia ter sido respeitado, mas isso é agora no passado. Ele já mudou o chip. Ele deve de estar consciente do que é para o Barcelona, para o futebol mundial, o que gera para o ambiente futebolístico. Se está a sair-se bem em Barcelona, tem de aproveitar, mostrando que é o melhor jogador do mundo e conquistar o máximo de troféus"

A falta de Messi: "Claro que sinto a falta dele, mas hoje em dia há tecnologia, estamos em contacto constante. Estamos sempre a falar. Vimo-nos no outro dia, mas vamos sentir a falta um do outro. Chegávamos todas as manhãs aos treinos, sentávamo-nos para beber mate, falávamos de muitas coisas. Os nossos filhos têm brincado juntos na escola durante a maior parte das suas vidas. Tudo isso fez-nos criar um laço de amizade muito grande e vejo-o como um amigo, não como toda a gente o vê."

Jogar no Real Madrid e marcar ao Barcelona: "Não, não, nem louco iria para o Real Madrid. E se marcasse ao Barcelona, não festejaria, mas certamente assinalaria de alguma maneira".

ENTREVISTA À ESPN