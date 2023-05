Declarações de Javier Tebas, presidente da LaLiga, quando questionado sobre a diferença de nível entre o campeonato espanhol e a Liga inglesa.

A LaLiga apresentou esta quinta-feira o relatório de contas relativo à temporada 2021/22, com Javier Tebas, presidente do organismo, a aproveitar a ocasião para responder a algumas questões, em conferência de imprensa.

Questionado sobre a diferença de nível entre o campeonato espanhol e a Liga inglesa, o dirigente assegurou que a LaLiga não está assim tão atrás do homólogo inglês.

"Não me lembro do último Bola de Ouro que jogou na Premier League [Cristiano Ronaldo, em 2008, pelo Manchester United]. Os melhores jogadores ficaram em Espanha e agora o melhor jogador da história do futebol [n.d.r Lionel Messi] quer voltar a jogar em Espanha, inclusive a receber menos. Se voltar [ao Barcelona], será a auferir menos do que no PSG", assumiu.

Na última semana, a imprensa espanhola avançou que o Barcelona está a estudar a possibilidade de integrar uma competição fora da Europa caso seja castigado pela UEFA com o afastamento da próxima edição da Liga dos Campeões, no âmbito do caso Negreira.

Sobre esse tema, Tebas referiu que não está contra a ideia, uma vez que não iria inteferir que a participação dos catalães na Liga espanhola.

"São eles que decidem, nada mais. Se precisam dos bilhetes se é para terem menos perdas, parece-me bem. Jogariam a LaLiga, estamos a falar das receitas da Champions. Legalmente, é impossível que joguem noutra Liga", vincou.

