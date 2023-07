Declarações de Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, na sexta-feira, na antevisão ao jogo de preparação deste sábado, frente ao Barcelona (22h00)

Mbappé: "Não me incomoda que me perguntem por Mbappé... eu só não respondo. Temos de ter continuidade durante a temporada, agora é muito cedo para fazer um juízo sobre o que vamos fazer. Também ainda não sabemos a 100 por cento o que vamos fazer. Há uma temporada pela frente onde precisamos de colocar atitude, compromisso..."

Um Real Madrid sem Benzema: "Temos boas recordações de Benzema e agradecerei sempre o seu rendimento graças aos seus golos, mas o Real Madrid continua e continuará sempre. Aconteceu com Cristiano [Ronaldo], com Bale e acontecerá com Benzema."

A equipa tem golo? "Estamos completos e é suficiente. Na frente estão bem. Brahim e Joselu demonstraram que podem contribuir no aspeto ofensivo."