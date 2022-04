Vice-presidente do Goztepe, da Turquia, desmente que estejam a decorrer negociações para o oligarca russo assumir o clube.

Roman Abramovich, oligarca russo que teve de vender o Chelsea (a venda não está ainda concluída) devido às sanções impostas pela União Europeia e pelo Governo britânico, foi apontado como estando interessado na aquisição do Goztepe, clube do principal campeonato turco, mas a informação é agora desmentida.

Talat Papatya, vice-presidente, falou ao jornal espanhol "As" sobre os rumores e assegurou que não decorre qualquer negociação com o russo. "Não há nenhum contacto com Roman Abramovich. É tudo mentira. Lemos nos meios de comunicação que Abramovich assume o clube. Não interessa. Faremos os esclarecimentos necessários quando as conversas sobre este tema atingirem uma certa maturidade. Mas claro que entendemos que se o Goztepe se relacionar com o nome de Abramovich, isso significa que temos um clube muito importante", afirmou.

Alvo de sanções por parte do Governo britânico e da União Europeia, que o obrigaram a partir para a venda do Chelsea, ainda por consumar, Roman Abramovich refugiou-se na Turquia sob a asa do presidente Recep Tayyip Erdogan e tem marcado presença nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia que têm decorrido em Istambul.