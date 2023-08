"Nada melhor do que vencer um troféu contra a melhor equipa do mundo"

O Arsenal conquistou este domingo a Supertaça de Inglaterra ao vencer o Manchester ​​​​​​​City nas grandes penalidades, depois de um empate a uma bola ao fim de 90 minutos.

O Arsenal, que lançou Fábio Vieira nos minutos finais do tempo regulamentar, arrancou este domingo a nova época ao conquistar a Supertaça de Inglaterra pela 17.ª vez, após vitória nas grandes penalidades frente ao campeão inglês e europeu Manchester City, que teve Rúben Dias e Bernardo Silva a titulares.

Após a partida, Mikel Arteta, treinador dos gunners, salientou a crença que a equipa demonstrou para conseguir empatar o jogo no último lance do tempo regulamentar, forçando os penáltis.

"É um grande sentimento, não há nada melhor do que vencer um troféu em Wembley contra a melhor equipa do mundo, especialmente da forma como o fizemos. Tivemos algumas grandes oportunidades na primeira parte, mas quando não as aproveitas, sabes que tudo pode acontecer. Mas tomámos as decisões corretas, mantivemos algum ímpeto e crença e isso permitiu-nos empatar o jogo e vencê-lo nos penáltis. Hoje mostrámos resiliência e luta para vencer a partida", analisou, em conferência de imprensa.

Depois dos golos de Palmer (77') e Leandro Trossard (90+11'), a final da Supertaça foi decidida nos penáltis, com Fábio Vieira a marcar a cobrança decisiva dos gunners (4-1).