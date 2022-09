"Não gostaria que a Juventus esperasse até ao Mundial para mudar de treinador"

Claudio Marchisio, antigo futebolista da Juventus, não poupa nas críticas à equipa liderada por Massimiliano Allegri.

Como qualquer adepto da Juventus, Claudio Marchisio está descontente com o momento que atravessa o clube de Turim e o antigo médio espera que haja uma mudança no comando técnico antes da paragem do campeonato para o Mundial'2022. O ex-futebolista dos bianconeri e da seleção italiana diz que não há ligação entre jogadores, treinador e clube.

"O problema não é que a Juventus perca, eles também podem perder, mas o problema é perder contra o Monza sem nunca marcar um único golo. Há uma desconexão entre a equipa, o treinador e o clube. A expulsão de Di María reflete o que se passa dentro da equipa: um jogador tão experiente como ele não pode cometer um erro destes, mas para além das individualidades, esta equipa não está a jogar. E este é o aspeto mais preocupante" referiu no programa La Domenica Sportiva, do canal televisivo RAI.

"Este ano, a época está dividida em dois períodos. Portanto, espero que não esperem até à paragem [para o Mundial] para mudarem o treinador. É uma situação muito delicada", comentou.

O português Paulo Sousa e o alemão Thomas Tuchel estão a ser apontados ao comando técnico da Vecchia Signora, caso Allegri venha a sair.