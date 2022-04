"Não gastaria muito dinheiro com Haaland. Com Mbappé sim"

Palavras de Dani Alves.

Dani Alves continua a jogar ao mais alto nível aos 38 anos e, numa entrevista ao "Sport", vestiu a pela de diretos desportivo para falar de Haaland e Mbappé, dois jogadores que têm dado que falar no que ao mercado de transferências diz respeito.

"Sinceramente, não gastaria muito dinheiro com Haaland. Em Mbappé sim. Parece-me mais completo em todos os aspetos", afirmou o lateral brasileiro.

Dani Alves prossegue com os elogios ao avançado francês, em final de contrato com o PSG. "É o melhor que há e para o estilo do Barcelona. Neste momento, no futebol, não há melhor do que ele", disse ainda.