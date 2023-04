A desilusão de Ramsdale a contrastar com a alegria do Manchester City

Apesar da humilhante derrota frente ao rival direto Manchester City, Aaron Ramsdale, guardião do Arsenal, não atira a toalha ao chão.

Após um época exorbitante e controlada por parte do Arsenal, os gunners deixaram fugir, neste último mês, aquela que podia ser a reconquista do título da Premier League. Os comandados por Mikel Arteta permitiram a aproximação do Manchester City e, após a derrota (4-1) na quarta-feira, a equipa de Pep Guardiola está a dois pontos do Arsenal, com dois jogos a menos.

A queda dos gunners começou este mês de abril, com o clube do norte de Londres a somar três empates consecutivos antes da derrota no Etihad.

Após o desaire, o guardião do Arsenal, Ramsdale, demonstrou o descontentamento e sublinhou que, apesar das adversidades, a equipa não vai desistir: "Ficamos desiludidos, mas não fizemos estes últimos nove meses para desistirmos a cinco jogos do fim".

"Se alguma coisa acontece no futebol, acontece nesta Liga. Talvez não tenha acontecido, mas já aconteceram coisas mais estranhas na Premier League. Vemos como é apertado na parte de baixo, como é apertado na parte de cima, por isso vamos lutar todos os jogos", continuou.

Os gunners foram surpreendidos pelo inicio avassalador dos citizens, com os homens de Manchester a ditar o ritmo da partida desde o apito inicial: "Quando damos a uma das melhores equipas do mundo uma pequena vantagem no jogo e estamos a perder 2-0 ao intervalo, é uma tarefa difícil de ultrapassar. Sabemos que somos melhores que isso, mas também é onde queremos estar e a equipa com a qual queremos competir", finalizou o guarda-redes inglês, condenando o desleixo inicial da equipa.

Recorde-se que, nesta partida, Erling Haaland (33) ultrapassou a marca de golos de Mohamed Salah (32) numa só época da Premier League e está agora a um golo da igualar o recorde.