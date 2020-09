"Não fiz as coisas como um jogador do Real Madrid deve fazer"

Médio uruguaio marcou o primeiro golo da vitória dos merengues sobre o Bétis, mas não se mostrou muito contente no final da partida.

Fede Valverde foi uma das figuras em destaque no difícil triunfo do Real Madrid sobre o Bétis (3-2), ao marcar o primeiro golo dos merengues e com 92 por cento de passes com sucesso. No entanto, após a partida, o jogador fez uma uma dura autocrítica à sua exibição e mesmo à da equipa.

"São jogos, somos humanos. Temos de seguir em frente. Foi um jogo em que começámos muito bem, mas recuámos logo muito. Fomos muito para trás e o adversário veio para cima. O mister fez-nos mudar o chip ao intervalo", começou por dizer.

"Jogando nesta equipa, procura-se sempre a vitória. Quando as coisas não correm bem, ficamos chateados. A nível pessoal, custou-me voltar, tenho de reconhecer. Não fiz as coisas adequadamente, como um jogador do Real Madrid deve fazer", concluiu.