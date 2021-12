"Não esperávamos ficar quatro ou cinco meses sem o Sergio Ramos"

O diretor desportivo do PSG, Leonardo, confessa que houve tensões devido às lesões do central espanhol.

No último dia 28 de novembro, Sergio Ramos encerrou uma longa espera. Contratado em julho, o antigo jogador do Real Madrid estreou-se após um longo período com consecutivos problemas físicos. Tempo suficiente para causar tensões internas na equipa francesa.

O diretor desportivo do PSG, Leonardo, confessou que houve momentos difíceis dentro do clube devido às lesões do central espanhol. "Não esperávamos ficar quatro ou cinco meses sem o Ramos. Sabíamos que ele tinha lesões da época passada e que tínhamos de as gerir. É verdade que houve surpresas", confessou o diretor em entrevista à "Europe 1".

O jogador encerrou uma sequência de mais de seis meses sem jogar. Antes, havia feito a última partida em 5 de maio, na meia-final da Champions, diante do Chelsea, quando ainda jogava com a camisola do Real Madrid. "Houve algumas tensões. Mas hoje ele está realmente no caminho certo. Seria muito importante tê-lo connosco na segunda metade da temporada", reforçou Leonardo.

Recorde-se que Sergio Ramos teve uma grave lesão no gémeo esquerdo. O defesa tem contrato até junho de 2023.