Campeão do mundo pela França, de 32 anos, está em vias de trocar a Roma pelo Al-Rayyan.

Nzonzi, médio francês que não entra nos planos de Mourinho e que é um dos mais bem pagos no plantel giallorosso, está em vias de trocar a Roma pelo Al-Rayyan do Catar.

O campeão do mundo pela França, de 32 anos, é esperado este sábado no Catar, para onde viajará acompanhado do seu pai para ouvir e a proposta do Al-Rayyan e, eventualmente, fechar um acordo.