Não é só Ziyech: acordo entre Al Nassr e Inter por Brozovic cai por terra

Depois de o criativo marroquino ter falhado os exames médicos no Al Nassr, o acordo entre o clube saudita e os italianos ficou em suspenso.

As últimas horas têm resultado em péssimas notícias para o Al Nassr. Numa altura em que Hakim Ziyech e Marcelo Brozovic eram dados como reforços iminentes do clube de Cristiano Ronaldo, os relatos mais recentes dizem que ambas as transferências estão perto de serem canceladas.

Depois de ter sido noticiado que o extremo marroquino do Chelsea falhou os exames médicos na Arábia Saudita, deixando o emblema de pé atrás quanto à sua contratação, o jornal "Gazzetta dello Sport" revela que o acordo alcançado com o Inter pelo médio croata caiu por terra.

Em causa esteve uma mudança de posição por parte do Al Nassr, que recusou pagar os 23 milhões de euros inicialmente acordados, ao mesmo tempo em que Brozovic exigiu uma indemnização ao clube italiano para sair, o que fez com o diretor executivo do Inter, Giuseppe Marotta, interrompesse as negociações.

Recorde-se que, no caso de Ziyech, o Chelsea contava encaixar uma verba de 20 milhões de euros com a sua venda. Resta saber se ambos os negócios, atualmente em suspenso, serão descartados definitivamente.

Notícia atualizada às 17h25, com a correção do motivo para a queda do acordo com o Al Nassr.