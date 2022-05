"Não é preciso que Messi venha para a MLS para causar impacto nos Estados Unidos"

Declarações de Miguel Ángel Ramírez, treinador do Charlotte

Lionel Messi não precisa de se mudar para a MLS para ajudar a expandir o futebol norte-americano, afirmou esta sexta-feira Miguel Ángel Ramírez, treinador do Charlotte.

São vários os rumores que apontam a que Messi esteja a contemplar uma mudança para a Liga norte-americana para a reta final da carreira, mas de acordo com o técnico, a reputação do astro argentino já chega para publicitar o futebol no panorama dos Estados Unidos.

"Falando em termos de impacto na sociedade, não é necessário que Messi venha para a MLS. Já estamos a notá-lo. Não é apenas a comunidade latina que vem aos jogos. Muitos americanos vêm e cada vez mais rapazes jogam futebol. Tem havido uma mudança de paradigma neste país", considerou ao portal Goal.

"As pessoas dizem-me que nem o basquetebol nem o futebol americano atingiram o que o futebol atingiu", acrescentou.