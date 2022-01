Eriksen recorda colapso no Europeu: "Tive de lutar com a minha respiração"

Eriksen concedeu entrevista e recordou aquela tarde de 12 de junho, quando caiu inanimado em campo

Christian Eriksen voltou a recordar a tarde em que assustou todo o mundo do futebol e não só. O internacional dinamarquês falou dos momentos de angústia vividos no relvado do Parken, diante da Finlândia, no Europeu.

"Quando acordei, foi como acordar muito distante. Não é como um sonho. Não me lembro de nada. Nos sonhos, geralmente lembrámo-nos de partes. Não me lembrava de nada quando saí. Senti-me distante. Tive de lutar com a minha respiração. Comecei com os olhos fechados. E depois, silenciosamente, começo a ver pessoas em pé à minha volta. Todos os médicos que me rodeavam. Consegui ouvir as vozes deles. Recebo um sinal na minha cabeça e digo 'mexe-te'. O nosso médico disse: ele tem 30 anos. E eu corrigi-o imediatamente e disse: 'Não, tenho 29 anos. Agora relaxe'. Eu estava imediatamente consciente", afirmou, em entrevista concedida a um meio dinamarquês.

Eriksen acabou por recuperar do problema de saúde e tudo não passou de um grande susto a envolver o médio que já não pertence ao Inter de Milão.