"Não é altura para atribuir culpas a uns ou a outros, é altura de estarmos unidos"

A crise de resultados do Atlético de Madrid acentuou-se com o empate caseiro ante o Espanhol. Llorente diz que não é o momento para "dividir" culpas.

O Atlético de Madrid empatou (1-1) com o Espanhol no domingo e somou o quarto jogo consecutivo sem vencer. Na flash interview, Marcos Llorente foi questionado sobre se o plantel dos colchoneros não acredita no sucesso com a continuidade de Diego Simeone no comando técnico e respondeu dizendo que é altura para todos no clube estarem unidos.

"Não é o momento de ter dúvidas, é o momento de estarmos juntos e unidos. No final, todos temos culpa daquilo que se passa. O míster terá a sua, mas nós jogadores é que estamos em campo, e portanto também temos a nossa. Não é a altura de atribuir as culpas a uns ou a outros, é o momento para estarmos unidos", apontou o internacional espanhol.

Os rojiblancos ocupam o terceiro lugar do campeonato, a dez pontos da liderança, ocupada pelo Real Madrid. E foram eliminados das competições europeias.