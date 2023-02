"Não é a primeira vez que Neymar urina sobre o clube, sobre os jogadores..."

Atitude do internacional brasileiro do PSG a seguir à derrota com o Bayern ainda dá que falar.

Neymar volta a estar no centro das atenções no PSG por motivos menos felizes. O craque brasileiro foi visto a jogar póquer e a comer um hambúrguer numa conhecida cadeia de fast food a seguir à derrota (0-1) frente ao Bayern, para a primeira mão dos "oitavos" da Champions, imagens que originaram uma chuva de críticas.

"Não é a primeira vez que urina sobre o clube, sobre os jogadores, sobre os dirigentes, sobre o treinador, sobre o corpo médico e, sobretudo, sobre todos os adeptos do PSG. Entristece-me ver isto", afirmou Jérôme Rothen, antigo jogador do emblema parisiense, à RMC Sport.

"Não quer entender as coisas. Podes criticá-lo ou dizer-lhe que está mal, mas ele não ouve nada. O problema é que desde que chegou ninguém no clube lhe disse que isto não é correto. Eu falo nisto há algum tempo. O Luís Campos disse há pouco tempo que ele tem estado perfeito até agora, quero acreditar que sim. Mas o problema é o que mostra quando vai para o terreno de jogo", completou.

O comportamento do internacional brasileiro não caiu bem junto da Direção, mas também do restante plantel, pois contrariou a receita dada por Mbappé para dar a volta à eliminatória. "Todos temos de dormir e comer bem. Se a equipa estiver em forma é mais respeitada", atirou o avançado francês, no final do duelo frente ao Bayern.

Atento a esta nova crise entre Neymar e o campeão francês está o Chelsea. Segundo notícia do jornal "Le Parisien", Todd Boehly, proprietário dos blues, esteve reunido com Nasser Al Khelaifi na passada terça-feira e sondou a possibilidade de contratar Neymar no final da época por 60 M€. No atual contexto, a transferência está longe de estar descartada e resultaria num grande rombo no valor do internacional brasileiro, que, em 2017, foi contratado pelo PSG ao Barcelona pelo valor recorde de 222 M€.