"Não creio que Darwin tenha sido suficientemente bom, mas é difícil jogar fora de posição"

Em entrevista ao Betting Sites, o antigo avançado do Liverpool Djibril Cissé abordou a atualidade dos reds e falou das performances de Darwin, assim como aconselhou a contratarem Mount e Bellingham. Para a sucessão de Klopp ele Steven Gerrard

Djibril Cissé, em entrevista ao Betting Sites, comentou como está a ser a temporada de Darwin Núñez no Liverpool e abordou questões de mercado, assim como o futuro de Jurgen Klopp.

"O Liverpool não pode construir um plantel em torno de jovens jogadores, deve construir em torno de Salah, Núñez e Gakpo. Darwin é um atacante e tem jogado frequentemente fora de posição, por isso é difícil dar o seu melhor. Ele é realmente um ponta de lança, mas eu conheço essa situação, uma vez que cheguei a jogar pela ala direita na Lázio. Darwin dá o seu melhor e tenta ajudar a equipa, mas é difícil jogar fora de posição. E na frente não creio que ele tenha sido suficientemente bom esta época", comentou o antigo internacional francês, que passou pelo Liverpool de 2004 a 2006, conquistando uma Champions pelos reds.

Sobre apostas de futuro no mercado de transferências, a dupla da seleção inglesa é a preferida: "Penso que Liverpool deveria avançar para Mount e Bellingham, para ser honesto. Podem jogar juntos. Se não podem trazer Bellingham, podem chegar a Mount, mas na minha opinião deveriam avançar para os dois. Eles também já jogaram juntos pela Inglaterra, o que ajudaria. É muito dinheiro, mas são dois jovens jogadores realmente bons, por isso vão pelos dois e vejam quem está disposto a vir".

Para uma eventual sucessão de Klopp no banco, Cissé elege o seu ex-colega no Liverpool, atualmente sem clube, Steven Gerrard: "Continuo a pensar que Gerrard tem tudo para ser realmente um bom treinador. Ele é um grande líder e será ótimo vê-lo de volta a liderar uma equipa. No meu mundo, adoraria ver Steven Gerrard assumir o comando no Liverpool. Gostaria de vê-lo. Ele conhece a cidade, conhece o clube de uma ponta à outra e poderia ser uma boa solução para o Liverpool se Klopp sair".