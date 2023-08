Não convenceu na Premier League e agora vai regressar a Itália

Contratado na época passada à Sassuolo por 36 milhões de euros, Gianluca Scamacca vai regressar à Serie A pela porta da Atalanta, que se prepara para investir 32 milhões, com bónus incluídos, no avançado italiano.

Depois de uma época em que não conseguiu justificar o investimento de 36 milhões de euros realizado pelo West Ham no verão do ano passado, quando foi contratado à Sassuolo, Gianluca Scamacca está prestes a regressar a Itália pela porta da Atalanta.

De acordo com a Sky Sports, o quinto classificado da última edição da Serie A vai investir 32 milhões de euros, com bónus incluídos, no avançado italiano de 24 anos. Desde logo, os londrinos vão encaixar 26 milhões fixos, com os restantes seis milhões a estarem dependentes de rendimento desportivo.

O dianteiro já se encontra em Roma para realizar os habituais exames médicos, esperando-se que o negócio seja anunciado por ambas as partes nos próximos dias.

Scamacca apontou oito golos e uma assistência em 27 jogos realizados na época passada pelo West Ham, números bem inferiores aos que registou na sua última época em Itália: 16 golos em 38 jogos pela Sassuolo.