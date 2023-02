"Não conseguia corresponder às expectativas. Diziam que era o 'novo Messi'"

Declarações de Bojan Krkic, avançado que foi uma grande promessa do Barcelona.

Bojan Krkic foi uma grande promessa do Barcelona, onde alinhou na primeira equipa durante quatro temporadas, mas seguiu depois um percurso descendente que o levou, aos 32 anos, ao futebol japonês, onde representou o Vissel Kobe, sendo atualmente, aos 32 anos, um jogador livre.

Presente no Sports Tomorrow Congress, evento organizado pelo Barcelona, o avançado espanhol falou sobre a dificuldade em gerir as expectativas criadas em seu redor. "Há uma enorme diferença de tratamento entre a ilusão que se gera no início quando tudo está a correr bem, e quando as coisas correm mal devido a uma lesão ou por qualquer outro motivo. Os jogadores são tratados como um produto", declarou.

"Ninguém me tinha ensinado nada, tive de ir aprendendo. No meu caso, tive de competir com os rótulos exteriores que te colocam. Asseguravam que era o 'novo Messi'", lembrou. "No início, não entendia como é que podia corresponder às expectativas, mas, pouco a pouco, aprendes a afastar-te desses rótulos exteriores e a usar os teus próprios, a conhecer os teus limites e a aceitá-los, e a identificar as tuas virtudes", indicou.

Bojan passou ainda por Roma, Milan), Stoke City, Mainz, Ajax e Montreal.