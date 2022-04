Gary Neville, antigo capitão do Manchester Unoted, considera que o treinador tem uma tarefa muito complicada para "levar o clube de volta a padrões mínimos"

Erik Ten Hag foi anunciado esta quinta-feira como técnico do Manchester United para a próxima temporada, após uma bem sucedida passagem pelo Ajax que durou cinco anos. O neerlandês é visto como um nome entusiasmante pela imprensa e adeptos mas já há quem anteveja grandes dificuldades no comando do clube britânico.

Gary Neville, antigo jogador do United, falou à Sky Sports News sobre o trabalho difícil que Ten Hag terá pela frente, muito por culpa do momento "inaceitável" que o clube vive neste momento.

"Ten Hag tem um grande trabalho para levar o clube de volta aos padrões mínimos que o clube tem de alcançar, que consiste em atitude, ética de trabalho, crença, confiança e, aí, espero que se comece a pensar sobre conquistar títulos."

Devido às dificuldades vividas pela equipa de Manchester nos últimos tempos, Neville pede paciência para com o novo treinador, dando inclusivamente o exemplo do maior rival: o Liverpool e o seu atual treinador, Jürgen Klopp.

"Honestamente, eu não colocaria muita pressão em Ten Hag nos primeiros dois anos para ganhar um troféu no clube. Seria ótimo se ele o fizesse e ele estaria superando as expectativas, na minha opinião. Levou quatro ou cinco anos para Jurgen Klopp ganhar um título da Premier League, um grande trabalho que ele fez. Eu não pressionaria Ten Hag nos primeiros dois ou três anos para ganhar um título da Premier League. O United está a milhares de quilómetros disso, atualmente."